heute - in Europa vom 18. November 2020

Mit den Themen: Blamage bei Nations League - Spanien schlägt Deutschland 6:0 / Corona-Proteste in Italien - Arbeitslosigkeit in Neapel / Solidarität in Polen - Seniorenheim kämpft gegen Corona

14 min 14 min 18.11.2020 18.11.2020 Video verfügbar bis 18.11.2021 Video herunterladen