heute in Europa vom 19. März 2020

Unsere Themen: Krankenhäuser am Limit – Dramatische Situation in Italien/ Mangel an Schutzausrüstungen – Österreich in Schwierigkeiten/ Balten an der Grenze gestrandet – Polen erlaubt Durchfahrt nicht

13 min 13 min 19.03.2020 19.03.2020 Video verfügbar bis 19.03.2021 Video herunterladen