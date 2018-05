Am 21. Dezember entscheiden die Katalanen nicht nur über ihre neue Regierung. Die Wahl ist weit mehr.



Sie ist zugleich eine Abstimmung darüber, wie zahlreich die Anhänger einer Unabhängigkeit von Spanien nach den Protesten, Krisen und Zerwürfnissen der vergangenen Monate tatsächlich noch sind.



Sollten die Separatisten eine Mehrheit gewinnen, wäre das als Auftrag zu verstehen, weiter an der Unabhängigkeit der Region zu arbeiten – und damit eine neue Kampfansage an die Zentralregierung in Madrid.



"heute - in Europa" berichtet an beiden Tagen live aus Barcelona. Moderatorin Jasmin Hekmati hat die Region im Norden Spaniens bereist, Menschen getroffen und Stimmungen eingefangen. Sie zeigt die Bruchlinien einer zerrissenen Region, die seit langem nach Autonomie strebt. Aber längst nicht alle Katalanen sind dafür, und auch Wirtschaft, Industrie und Tourismusbranche fürchten die Konsequenzen für ein unabhängiges Katalonien.