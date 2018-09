heute in Europa vom 22. Dezember 2017

"heute - in Europa" berichtet am Tag nach der Katalonien-Wahl live aus Barcelona und beantwortet die drängendsten Fragen, die Deutschland und Europa bewegen.



Wie stark sind die Kräfte, die für die Unabhängigkeit sind? Wie ist die Stimmung in Barcelona am Tag danach? Und wie reagiert die Zentralregierung in Madrid? Über Einschätzungen, Ausblicke und Analysen berichtet Jasmin Hekmati aus der katalonischen Hauptstadt.