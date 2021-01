heute in Europa vom 22. Januar 2021

Unsere Themen: Nach dem EU-Video-Gipfel - Das sind die Beschlüsse/ Junge Menschen in Dänemark - Eine verlorene Corona-Generation?/ Wintersport in der Pandemie - Schneeschuhwandern in Frankreich

14 min 14 min 22.01.2021 22.01.2021 Video verfügbar bis 22.01.2022 Video herunterladen