Nachrichten | heute - in Europa - heute in Europa vom 31. Oktober 2018

Unsere Themen: Stürme, Schnee und Überschwemmungen - Früher Wintereinbruch in Europa/ Größtes NATO-Manöver seit Jahrzenten – Großübung in Norwegen/ Vom Eis über Kakao zur edlen Praline – Schokoladenmesse in Paris