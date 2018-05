heute in Europa vom 4. Mai 2018

Mobbing in der Schule, Beschimpfungen auf der Straße, tätliche Angriffe - der Antisemitismus ist wieder da, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.



Doch war er wirklich jemals besiegt? Was unterscheidet rechte und linke Judenfeindlichkeit? Und wie tief sitzen Vorurteile und Feindbilder eigentlich in der Mitte der Gesellschaft?



Diese Fragen sind im Frühjahr 2018, also genau 70 Jahre nach der Gründung des Staates Israels als Heimstätte und Zuflucht für Juden aus aller Welt, hochaktuell.



"heute - in Europa" reist quer durch den Kontinent auf den Spuren von Angst und Hass. Stationen sind Ungarn, Großbritannien und Frankreich. In Ungarn hat die rechtsnationale Regierung unter Viktor Orbán gerade mit antisemitischen Feindbildern erneut die Wahl gewonnen. In Großbritannien tobt die Diskussion über Judenfeindlichkeit in der Linken, die häufig unter dem Deckmäntelchen der Israelkritik daherkommt. In Frankreich, Heimat der größten jüdischen Gemeinde Europas, haben Überfälle, Terroranschläge und zuletzt die Ermordung der Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll ein Klima der Angst geschaffen und die Frage aufgeworfen, ob arabische Einwanderer einen neuen Antisemitismus mitgebracht haben.