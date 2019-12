heute in Europa vom 6. Dezember 2019

Unsere Themen: 350 Kilometer Staus im Großraum Paris - Weiter massive Streiks in Frankreich/ Geste gegen das Vergessen - Merkel besucht Gedenkstätte Auschwitz/ Schwedens Rentiere in Not – Klimawandel gefährdet Lebensgrundlage

Beitragslänge: 13 min Datum: 06.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.12.2020