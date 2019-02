Nachrichten | heute - in Europa - Veganismus, der Trend 2018

Essen ohne Tier – also ohne Fleisch, Milch und Eier wird seit einigen Jahren immer beliebter. Die Beweggründe sind vielfältig: Tierschutz, Umweltschutz, Gesundheit. Besonders in Großbritannien leben immer mehr Menschen vegan. Ihre Zahl ist in den letzten …