Verheerender Hochhausbrand in London

Bei einem Großbrand in einem Hochhaus in der Londoner Innenstadt sind nach Angaben der Behörden mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sucht weiter nach Eingeschlossenen.