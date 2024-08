Belgische Lösung gegen Höfesterben

von Lara Wiedeking 12.08.2024 | 16:00 |

Hofnachfolge ungewiss – ein europaweites Problem. In der belgischen Region Wallonie, an der Grenze zu Deutschland, setzt ein Pilot-Projekt genau da an. Die Organisation Terre en Vue unterstützt Junglandwirt*innen beim Prozess der Hofübernahme.