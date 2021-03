Homeoffice aus dem Hotel

In Madrid bangen viele Hotels um ihre Existenz; wegen Corona finden Reisen kaum mehr statt. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch. Einige Hoteliers bieten jetzt tagsüber Berufstätigen in Hotelzimmern die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten.

