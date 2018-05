Hülya Özkan

Anschließend freie Mitarbeit beim WDR - Hörfunk und Fernsehen (Aktuelle Stunde). Nach einem Volontariat beim ZDF arbeitete sie als Reporterin in Mainz, München und Wiesbaden. Dann Mitarbeit in der "heute"-Redaktion und Moderation der Sendung "heute aus den Ländern". Nach mehreren Jahren fürs "auslandsjournal" mit Berichten und Reportagen aus dem Ausland moderiert sie nun "heute in Europa".