Hundertjähriger sammelt Spenden für den NHS

Der Brite Tom Moore wird Ende April 100 Jahre alt, bis dahin will er für einen guten Zweck 100 Runden in seinem Garten drehen. Toms Ziel, eine halbe Million Pfund an Spenden, um den staatlichen Gesundheitsdienst in der Corona-Krise zu unterstützen.

Beitragslänge: 3 min Datum: 16.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.04.2021