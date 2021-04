Italien beschleunigt die Impfkampagne. In Venedig wurde ein Vaporetto, der typische Wasserbus, in eine Impfstelle umfunktioniert. An Bord werden vor allem ältere Bewohner einiger Inseln der Lagune geimpft, ohne dass sie nach Venedig fahren müssen.

