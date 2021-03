Impfen in Italien

Italien will die Impfkampagne stark beschleunigen. Laut Mario Draghi soll möglicherweise auch mit dem russischen Vakzin Sputnik V geimpft werden; bisher fehlt die Zulassung in der EU. Man plant, Sputnik V ab Sommer auch in Italien zu produzieren.

