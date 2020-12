Impfgegner in Frankreich

Nur etwa die Hälfte aller Franzosen möchte sich gegen das Coronavirus impfen lassen, in Frankreich gibt es mehr Impfgegner als in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Dies liegt am starken Misstrauen gegenüber der Pharmaindustrie, aber auch g...

