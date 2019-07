Integration im dänischen TV

„Die Somalier müssen zurück in ihr Land. Wenn es nach mir geht, auch mit einem Fallschirm am Rücken!“, so äußerte sich Tom Behnke von Dänemarks Rechtskonservativen einst. Eine Doku betrachtet nun das Zitat aus einem neuen und überraschenden Blickwinkel.

Beitragslänge: 2 min Datum: 23.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.07.2020