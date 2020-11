Internationale Konferenz zu Syrien

In Kairo traf sich das Core Group Meeting der Münchner Sicherheitskonferenz mit hochrangigen Politikern der Region um über die regionale Sicherheitszusammenarbeit, die Situation in Syrien, am Horn von Afrika und den Libyenkonflikt zu diskutieren.

28.10.2019 28.10.2019 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen