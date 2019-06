Nachrichten | heute - in Europa - Irische Frauen sticken eine weiche Grenze

"Stitching the Border" heißt das Projekt, an dem Frauen von beiden Seiten der irischen Grenze zusammenarbeiten. Es soll die Grenze so zeigen, wie die Frauen sie in ihrem täglichen Leben sehen und wie sie auch in Zukunft bleiben soll – nämlich weich.