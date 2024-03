Irland: Referendum zum Platz der Frau

von Wolf-Christian Ulrich 06.03.2024 | 16:00 |

In der irischen Verfassung gibt es noch jahrzehntealte Artikel, die die Rolle der Frau definieren: Unter anderem ihren "Platz im Haus". Nun stimmen die Iren am Internationalen Frauentag in Referenden über eine Verfassungsänderung ab.