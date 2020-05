Attraktionen wie die Hagia Sophia oder die Bosporus-Brücken liegen derzeit in unwirklicher Stille dar. An den Wochenenden gilt eine komplette Ausgangssperre. Sevket Sahintas, Fotograf und Taxifahrer, hält die besondere Stimmung in der Stadt fest.

Datum: 22.04.2020