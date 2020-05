Italien: Aufenthaltstitel für Erntehelfer

Wegen der Corona-Krise fehlen in vielen Ländern Europas Erntehelfern. Italien will nun tausenden Migranten einen Aufenthaltstitel verleihen, um sie aus der Illegalität zu holen und Corona-Hotspots in den Flüchtlingslagern zu vermeiden.

