Italien begeistert sich für Segelrennen

Beim 36. America‘s Cup vor Auckland treten die beiden Finalisten Italien und Titelverteidiger Neuseeland an und in Italiens Segelclubs an der mediterranen Küste ist die Begeisterung über das Team der Luna Rossa und Skipper Max Sirena bereits riesig.

