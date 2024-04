Italien: Schwerwiegende Explosion an Stausee

von Barbara Lueg 10.04.2024 | 16:00 |

Bei einer Explosion an einem Stausee in Norditalien wurden mehrere Menschen verletzt. Mindestens drei Menschen sind ums Leben gekommen, weitere werden vermisst. Auslöser war vermutlich ein Feuer, das bei Arbeiten an einer Turbine ausgebrochen war.