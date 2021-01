Highlands statt Home-Office

Sophie Gault ist Jägerin in den schottischen Highlands. Zu Hause bleiben wegen der Corona Pandemie kommt für sie nicht in Frage. Ihr Arbeitsplatz ist einsam und an der frischen Luft. Ihre Aufgaben jedoch sind vielseitiger als so manch einer denkt.

