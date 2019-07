Johnson übernimmt Regierungsgeschäfte

Boris Johnson löst heute Theresa May als Premierminister ab. Die Queen wird ihn am Nachmittag im Buckingham-Palast empfangen und ihn offiziell zum Premier ernennen. Im Anschluss will Johnson eine Rede halten.

