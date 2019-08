Johnson will mit EU nachverhandeln

Premierminister Johnson wirbt in einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk für eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens. Sein Ziel ist es, die umstrittene Backstop-Regelung zu streichen. Bisher hat die EU jedoch erneute Verhandlungen abgelehnt.

