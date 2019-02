Nachrichten | heute - in Europa - Zugriff auf Justiz

In Polen will die konservative PiS-Partei ihren Einfluss ausweiten und nimmt offenbar die Unabhängigkeit der Justiz ins Visier. Am Mittwoch hat das Parlament zwei Gesetze verabschiedet, die wie Kritiker befürchten, die Unabhängigkeit der Richter …