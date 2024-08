Kamele für Europa

von Waleska Pavéz 08.08.2024 | 16:00 |

Kamele und Dromedare waren in der Vergangenheit wichtige Nutztiere in Asien und Afrika. In der Gegenwart werden sie auch in Europa immer stärker geschätzt. In Frankreich kommen die Tiere mittlerweile sogar im Alltag zum Einsatz.