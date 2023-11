Kampf gegen den Verpackungsmüll

von Florian Neuhann 21.11.2023 | 16:00 |

Die EU kämpft gegen wachsende Berge an Verpackungsmüll. Um für mehr Mehrweg in Verpackungen zu sorgen, will das europäische Parlament neue, einheitliche Vorschriften erlassen- nach deutschem Vorbild.