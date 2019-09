Klimadiskussionen in Europa

In Deutschland beherrscht die Klimadebatte seit Monaten die Schlagzeilen. Doch wie sind unsere europäischen Nachbarländer in Sachen Klima aufgestellt? Ein Blick nach Finnland, Frankreich und in die Visegrad-Staaten.

