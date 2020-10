Klippenspringer in Rumänien

2 Profi-Klippenspringer versuchen zwei Weltrekorde in einem kleinen Quell eines Salzbergwerks in Transsilvanien zu knacken. Seit Tagen sind die Sportler am Üben, denn der Aufprall im Salzwasser der Mine ist viel härter als im Meerwasser.

19.10.2020 19.10.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen