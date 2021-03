Kochkurse für Schulabbrecher

Thierry Marx ist einer der originellsten Köche Frankreichs. Aufgewachsen in einem Problemviertel, hochgearbeitet zum Sternekoch, hat er seine Wurzeln nicht vergessen. In mehreren Einrichtungen bietet er eine Koch-Ausbildung für Schulabbrecher an.

08.01.2020 08.01.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen