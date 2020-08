Glücklich durch die Krise in Kopenhagen

Wenig Bedarf an Fernreisen haben die Kopenhagener: Gratis-Bade-Zonen in der Innenstadt, Skilaufen auf der Plastikpiste, Bergwandern auf der Müllverbrenungsanlage und auch die luxuriösen Radwege laden zu Urlaub in der eigenen Stadt ein.

something 20.08.2020 Leider kein Video verfügbar