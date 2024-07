Krawalle in Southport

von Wolf-Christian Ulrich 31.07.2024 | 16:00 |

Im Anschluss an die Tötung dreier Kinder kam es am Dienstag zu Ausschreitungen im englischen Southport. Rechtsextreme griffen eine Moschee und mehrere Polizisten an. Vorausgegangen waren Falschinformationen über die Identität des Täters.