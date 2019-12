Küstenerosion in Dänemark

Im dänischen Lönstrup stürzen Ferienhäuser von der Steilküste. Der Klimawandel nagt mit jedem Sturm etwas mehr an der Küste. Doch wie entscheiden, was gerettet wird und was nicht? Private Ferienhausbesitzer fühlen sich im Stich gelassen.

