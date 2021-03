Kulinarisches Kroatien

Im Winter ist wenig los an der kroatischen Adria. Es ist kalt und windig um diese Jahreszeit. Viele Orte verfallen in Winterschlaf. Doch nicht alle, wie der Besuch auf der Insel Pag zeigt. Hier hält man die Wirtschaft mit guten Essen am Laufen.

11.02.2020 11.02.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen