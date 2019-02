Nachrichten | heute - in Europa - Kulturhauptstadt Aarhus in Dänemark

Die Universitätsstadt Aarhus mit knapp 320.000 Einwohnern will zeigen, was kulturell fernab der Metropole Kopenhagen geht. Mit dem Kulturprojekt „Let’s Rethink“ sind Events auf 19 Kommunen verstreut und hundert Institutionen in der Region Midtjylland …