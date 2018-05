Nachrichten | heute - in Europa - Europäische Kulturhauptstadt 2018: Leeuwarden

Das niederländische Leeuwarden ist, neben dem maltesischen Valletta, in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt. Am Wochenende wird das niederländische Königspaar das Kulturjahr 2018 in den Niederlanden offiziell eröffnen. Die Leeuwardener Hotels …