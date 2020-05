Kunstwelt in der Krise

Wegen Corona steht das kulturelle Leben in Europa still, Theater und Opernhäuser sind geschlossen. In vielen Ländern gab es Rettungspakete für die Industrie, doch die Kultur wurde vergessen. Frankreichs Künstler hoffen auf die Hilfe ihres Präsidenten.

Datum: 07.05.2020