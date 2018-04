Nachrichten | heute - in Europa - Franzosen werben für das Landleben

Viele ländliche Regionen in Europa drohen zu verwaisen. Weit ab vom Schuss, mitten in Frankreich liegt das Département Cantal. Bevölkerungsschwund ist hier in der Auvergne ein Riesenproblem. Um neue Bewohner anzulocken, gibt es ein Anwerbeprojekt: "3 …