Lernferien für benachteiligte Kinder

Frankreichs Regierung bietet sozial benachteiligten Kindern, die während der Pandemie den Anschluss an die Schule verloren haben, sogenannte „Lernferien“ an. Mehr als 1000 Ferienlager stehen zur Auswahl, in denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

03.08.2020