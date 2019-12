Letzter Tag der UN-Klimakonferenz

Heute soll in Madrid die UN-Klimakonferenz enden, doch wichtige Fragen sind noch offen und so könnte es zu einer Verlängerung kommen. Wie weit sind die Gespräche? Was sind die ersten Ergebnisse? Dazu unsere Brüssel Korrespondentin Anne Gellinek.

