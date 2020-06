Libyen-Konflikt - Verhandlungen in Moskau gescheitert

Die Verhandlungen in Moskau über eine Waffenruhe in Libyen sind gescheitert. Während Ankara das Regime in Tripolis unterstützt, kämpfen russische Spezialtruppen auf Seiten Haftars. Russland und die Türkei wollten ihre Bemühungen aber fortsetzen.

