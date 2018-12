Nachrichten | heute - in Europa - Lichtermeer im "Salaj-Land"

In der Adventszeit zieht der Garten von Zlatko Salaj in einem kleinen Ort in Kroatien zehntausende Touristen an: Mehr als 1700 geschmückte Bäume, hunderttausende Lämpchen – und jedes Jahr kommt eine Attraktion dazu.