Liverpool: Bye bye Jürgen Klopp

von Britta Jäger 17.05.2024 | 16:00 |

Am Sonntag ist es so weit: Jürgen Klopp tritt sein letztes Spiel als Trainer des FC Liverpool an. Nach 491 Spielen für den Traditionsverein heißt es nun Abschied nehmen. Liverpool - zwischen Jubel und Abschiedsschmerz.