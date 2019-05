Nachrichten | heute - in Europa - Logistik in Europa: Schiene gegen Straße

Straße gegen Schiene – Was ist schneller? EU-weit sank der Anteil der Eisenbahn in den letzten Jahren und der Güterverkehr auf der Straße wächst. Warum geben Spediteure der Straße den Vorzug gegenüber der Schiene? Wer liefert schneller in Europa?