London bestellt chinesischen Botschafter ein

Die britische Regierung hat gestern den chinesischen Botschafter in London, Liu Xiaoming, einbestellt. Grund waren die Unstimmigkeiten über die Proteste in Hongkong. Xiaoming wirft der britischen Regierung Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas vor.

