Macrons Neujahrspläne

In seiner Neujahrsansprache hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron deutlich gemacht, dass er an der umstrittenen Rentenreform festhalten will. Trotz der Proteste gibt sich der Macron unnachgiebig. Derweil wird weiter gestreikt.

Beitragslänge: 1 min Datum: 02.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.01.2021